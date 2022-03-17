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الرئيس الأوكراني يقول إنه تحدث مع ماكرون وأكدا ضرورة استمرار "حوار السلام"

Lebanon 24
17-03-2022 | 19:26
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