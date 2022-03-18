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كندا تطلق برنامجا جديدا للهجرة يتيح للأوكرانيين الإقامة لمدة تصل إلى 3 سنوات

Lebanon 24
18-03-2022 | 00:45
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