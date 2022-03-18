بيان بعد الاجتماع الرئاسي الثلاثي في قصر بعبدا: ترأس الرئيس عون اجتماعاً حضره الرئيس بري والرئيس ميقاتي تم خلاله درس الاقتراح الذي سلّمه الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين لترسيم الحدود البحرية الجنوبية

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