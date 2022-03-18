بيان بعد الاجتماع الرئاسي الثلاثي في قصر بعبدا: عرض المجتمعون الملاحظات والاستفسارات حول الاقتراح بهدف الوصول الى موقف موحّد يضمن المحافظة على حقوق لبنان وسيادته الكاملة على حدوده البحرية

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