أخبار عاجلة

بيان بعد الاجتماع الرئاسي الثلاثي في قصر بعبدا: عرض المجتمعون الملاحظات والاستفسارات حول الاقتراح بهدف الوصول الى موقف موحّد يضمن المحافظة على حقوق لبنان وسيادته الكاملة على حدوده البحرية

Lebanon 24
18-03-2022 | 08:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
بيان بعد الاجتماع الرئاسي الثلاثي في قصر بعبدا: تقرر دعوة الولايات المتحدة الاميركية الى الاستمرار في جهودها لاستكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية وفقاً لاتفاق الاطار بما يحفظ مصلحة لبنان العليا والاستقرار في المنطقة
lebanon 24
18/03/2022 21:34:33 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان بعد الاجتماع الرئاسي الثلاثي في قصر بعبدا: ترأس الرئيس عون اجتماعاً حضره الرئيس بري والرئيس ميقاتي تم خلاله درس الاقتراح الذي سلّمه الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين لترسيم الحدود البحرية الجنوبية
lebanon 24
18/03/2022 21:34:33 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان بعد الاجتماع الرئاسي الثلاثي في قصر بعبدا: تمّ خلال الاجتماع عرض نتائج ما توصلت اليه اللجنة التقنية التي درست اقتراح هوكشتاين
lebanon 24
18/03/2022 21:34:33 Lebanon 24 Lebanon 24
بيانٌ حول الاجتماع الثلاثي في بعبدا.. هذا ما تقرّر خلاله بشأن ترسيم الحدود
lebanon 24
18/03/2022 21:34:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:20 | 2021-12-04
15:31 | 2022-03-18
15:22 | 2022-03-18
15:14 | 2022-03-18
15:12 | 2022-03-18
15:07 | 2022-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website