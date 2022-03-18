الرئيس عون: ما نشر عن "مواجهات" بين رئاسة الجمهورية ومسؤولين مصرفيين يهدف الى تسييس هذا الملف القضائي واختراع معارك وهمية وربطها زوراً بالاستحقاق الانتخابي

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