الرئيس عون: رئاسة الجمهورية لم تتدخل يوماً في عمل القضاء وتحترم استقلاليته لكنها تتابع ملف التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان تنفيذاً للقانون الصادر بهذا الشأن

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