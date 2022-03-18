أخبار عاجلة

الرئيس عون: رئاسة الجمهورية لم تتدخل يوماً في عمل القضاء وتحترم استقلاليته لكنها تتابع ملف التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان تنفيذاً للقانون الصادر بهذا الشأن

Lebanon 24
18-03-2022 | 08:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون عرض مع مديري شركة "الفاريز ومارسال" جيمس دانيال وبول شارما ما آلت اليه عملية التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان
lebanon 24
18/03/2022 21:35:19 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: رئاسة الجمهورية لم تتدخل يوماً في عمل القضاء
lebanon 24
18/03/2022 21:35:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: ما نشر عن "مواجهات" بين رئاسة الجمهورية ومسؤولين مصرفيين يهدف الى تسييس هذا الملف القضائي واختراع معارك وهمية وربطها زوراً بالاستحقاق الانتخابي
lebanon 24
18/03/2022 21:35:19 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: القوات اللبنانية أبدت أنّها بالفعل وليس بالقول فقط مع القضاء المستقل والتدقيق الجنائي وتقليص حجم القطاع العام وكل إصلاح ممكن لإنقاذ الدولة وشعبها
lebanon 24
18/03/2022 21:35:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:20 | 2021-12-04
15:31 | 2022-03-18
15:22 | 2022-03-18
15:14 | 2022-03-18
15:12 | 2022-03-18
15:07 | 2022-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website