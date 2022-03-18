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رئيس بولندا يوقع على قانون جديد للدفاع يضاعف فيه عدد قوات الجيش إلى 300000

Lebanon 24
18-03-2022 | 09:04
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