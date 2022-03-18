أخبار عاجلة

الرئيس الأوكراني: العقوبات الاقتصادية على روسيا ليست كافية

Lebanon 24
18-03-2022 | 09:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الرئيس الأوكراني: الحرب الروسية ليست ضدّ أوكرانيا فقط وإنما ضد أوروبا بأكملها ونطلب عزل روسيا وطرد سفرائها وتشديد العقوبات عليها
lebanon 24
18/03/2022 21:37:18 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس المجلس الأوروبي: العقوبات على روسيا كانت ضرورية وسيكون لها تأثير علينا والرئيس الأوكراني وجه طلبا لانضمام بلاده للاتحاد الأوروبي
lebanon 24
18/03/2022 21:37:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأوكراني يعلن أنه بحث مع بايدن موضوعي العقوبات على روسيا والمساعدات العسكرية (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
18/03/2022 21:37:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأوكراني: يجب أن تشمل العقوبات على روسيا إغلاق خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2"
lebanon 24
18/03/2022 21:37:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:20 | 2021-12-04
15:36 | 2022-03-18
15:35 | 2022-03-18
15:31 | 2022-03-18
15:22 | 2022-03-18
15:14 | 2022-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website