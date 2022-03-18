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جلسة مجلس الوزراء غداً سيحضرها مدعي عام التمييز غسان عويدات ورئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود ورئيس هيئة التفتيش القضائي بركان سعد (الجديد)
Lebanon 24
18-03-2022
|
12:28
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