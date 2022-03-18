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رئيس الوزراء البولندي يعتزم تقديم "اقتراح لمهمة حفظ السلام في أوكرانيا" خلال قمة الناتو المقبلة (الشرق)

Lebanon 24
18-03-2022 | 13:05
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