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لافروف: أوضحنا أن الشحنات التي تحمل أسلحة غربية إلى أوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للعملية الروسية (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
18-03-2022
|
14:03
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