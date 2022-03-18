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رويترز عن وسائل إعلام نرويجية: فقدان الاتصال بطائرة عسكرية أميركية على متنها 4 أشخاص شمالي النرويج

Lebanon 24
18-03-2022 | 17:36
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