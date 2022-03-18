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أخبار عاجلة
الرئيس الأوكراني: حان وقت الحوار وسنبذل كل الجهود لاستعادة وحدة الأراضي الأوكرانية
Lebanon 24
18-03-2022
|
19:00
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