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البحرية الأميركية: الطائرة كانت في تدريبات في النرويج كجزء من مناورات النيتو وسبب الحادث لا يزال قيد التحقيق

Lebanon 24
18-03-2022 | 20:00
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