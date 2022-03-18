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إنترفاكس: روسيا تعمل بمفردها على إرسال بعثة إلى المريخ بعد تجميد أوروبا مشروعاً مشتركاً

Lebanon 24
18-03-2022 | 20:40
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