أخبار عاجلة

وزير الدفاع الأميركي: لا أحد يريد رؤية صراع بين الولايات المتحدة وروسيا وذلك لن يكون جيدا للعالم

Lebanon 24
18-03-2022 | 22:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الروسي لنظيره البريطاني: التوترات في أوروبا تتصاعد وروسيا لا تتحمل المسؤولية وردنا على حلف الناتو والولايات المتحدة بشأن الأمن الأوروبي سيأتي قريبا
lebanon 24
19/03/2022 21:08:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الأميركي: الولايات المتحدة ملتزمة بجعل الشراكة مع قطر أكثر قوة مما هي عليه الآن (الجزيرة)
lebanon 24
19/03/2022 21:08:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلكنين لشبكة "سي أن أن": لا أتوقع أي اختراقات في المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا هذا الأسبوع (الحرة)
lebanon 24
19/03/2022 21:08:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الأميركي لـ "سي إن إن": ندعو الصين لعدم دعم الغزو الروسي لأوكرانيا لأن ذلك سيكون "خيارا سيئا"
lebanon 24
19/03/2022 21:08:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:20 | 2021-12-04
14:52 | 2022-03-19
14:44 | 2022-03-19
14:41 | 2022-03-19
14:38 | 2022-03-19
14:16 | 2022-03-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website