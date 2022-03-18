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أوستن: الولايات المتحدة لا تعترض على تقديم الدول الأخرى للمساعدات إلى أوكرانيا

Lebanon 24
18-03-2022 | 23:00
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