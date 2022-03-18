9
o
بيروت
10
o
طرابلس
8
o
صور
10
o
جبيل
10
o
صيدا
10
o
جونية
6
o
النبطية
3
o
زحلة
3
o
بعلبك
9
o
بشري
10
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
وزارة الدفاع الأوكرانية تقول إنها فقدت الوصول لبحر آزوف مؤقتا بعد سيطرة روسيا على ميناء ماريوبول
Lebanon 24
18-03-2022
|
23:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
وزارة الدفاع الروسية تؤكد سيطرة قواتها على محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية وتقول إنها تعمل بشكل طبيعي
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية تؤكد سيطرة قواتها على محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية وتقول إنها تعمل بشكل طبيعي
19/03/2022 21:09:24
19/03/2022 21:09:24
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الأوكرانية: القوات الروسية أحكمت قبضتها على ميناء ماريوبول
Lebanon 24
وزارة الدفاع الأوكرانية: القوات الروسية أحكمت قبضتها على ميناء ماريوبول
19/03/2022 21:09:24
19/03/2022 21:09:24
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الأوكرانية تؤكد أن القوات الروسية أحكمت قبضتها على ميناء ماريوبول
Lebanon 24
وزارة الدفاع الأوكرانية تؤكد أن القوات الروسية أحكمت قبضتها على ميناء ماريوبول
19/03/2022 21:09:24
19/03/2022 21:09:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع الروسية: عناصر كتيبة "آزوف" الأوكرانية فجروا مبنى المسرح في ماريوبول (روسيا اليوم)
Lebanon 24
الدفاع الروسية: عناصر كتيبة "آزوف" الأوكرانية فجروا مبنى المسرح في ماريوبول (روسيا اليوم)
19/03/2022 21:09:24
19/03/2022 21:09:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
طقس آذار الهدار تابع: موجة جليدية تضرب لبنان.. والمزيد من المنخفضات الجوية على الطريق!
Lebanon 24
طقس آذار الهدار تابع: موجة جليدية تضرب لبنان.. والمزيد من المنخفضات الجوية على الطريق!
01:35 | 2022-03-19
19/03/2022 01:35:50
Lebanon 24
Lebanon 24
جرحى في صفوف عدد من عناصر الجيش.. ما القصّة؟
Lebanon 24
جرحى في صفوف عدد من عناصر الجيش.. ما القصّة؟
16:01 | 2022-03-18
18/03/2022 04:01:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاصلة على "سعر ساعة لممارسة الجنس" توقع ببائعتي هوى
Lebanon 24
مفاصلة على "سعر ساعة لممارسة الجنس" توقع ببائعتي هوى
03:30 | 2022-03-19
19/03/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن البنزين.. مستجدات طارئة فما الجديد؟
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن البنزين.. مستجدات طارئة فما الجديد؟
12:20 | 2022-03-19
19/03/2022 12:20:20
Lebanon 24
Lebanon 24
برّي قد ينقذُ جنبلاط.. سقوط تحالفٍ واحد يغيّر المشهد كلّه!
Lebanon 24
برّي قد ينقذُ جنبلاط.. سقوط تحالفٍ واحد يغيّر المشهد كلّه!
07:00 | 2022-03-19
19/03/2022 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
10:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
14:52 | 2022-03-19
نائب وزير الخارجية الصيني: مع توسع الناتو يمكن لصاروخ أن يضرب الكرملين خلال 7 دقائق
14:44 | 2022-03-19
الخارجية الصينية: محاصرة دولة كبرى ونووية مثل روسيا سيترتب عليه تداعيات مروعة
14:41 | 2022-03-19
أوكرانيا: 228 قتيلا في كييف منذ بداية الهجوم الروسي
14:38 | 2022-03-19
مجلس الأمن القومي الأوكراني: سنتسلم المزيد من صواريخ جافلين وستينجر الأميركية خلال أيام
14:16 | 2022-03-19
الدفاع الروسية: أوكرانيا تحاول اتهامنا بهجمات مزعومة للضغط على الناتو لفرض منطقة حظر طيران
فيديو
صمم ليكون الأفضل في العالم: حاسب جديد من آسوس.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
صمم ليكون الأفضل في العالم: حاسب جديد من آسوس.. هذه مميزاته (فيديو)
06:00 | 2022-03-19
19/03/2022 21:09:24
Lebanon 24
Lebanon 24
إبنة كارلا حداد تُفاجئ والدتها مباشرة على الهواء.. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
Lebanon 24
إبنة كارلا حداد تُفاجئ والدتها مباشرة على الهواء.. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
03:00 | 2022-03-19
19/03/2022 21:09:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مسلسل رمضاني يجسد عملية هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع! (فيديو)
Lebanon 24
مسلسل رمضاني يجسد عملية هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع! (فيديو)
15:00 | 2022-03-18
19/03/2022 21:09:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact