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شركة ماكسار للأقمار الصناعية تنشر صورا تظهر استخدام القوات الروسية الخنادق لإخفاء آلياتها العسكرية قرب كييف

Lebanon 24
18-03-2022 | 23:39
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