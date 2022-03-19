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انفصاليو دونيتسك: سيطرنا على مدينة مارينكا غربي الإقليم بعد استهداف القوات الأوكرانية بضربات دقيقة

Lebanon 24
19-03-2022 | 02:38
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