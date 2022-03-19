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إنترفاكس عن وزارة الدفاع الروسية: تدمير مراكز الاستطلاع اللاسلكي التابعة للجيش الأوكراني قرب أوديسا

Lebanon 24
19-03-2022 | 03:13
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