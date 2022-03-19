النائب تيمور جنبلاط: المختارة ستبقى عنواناً لكلمة الحق وللحرية وللانفتاح وللنضال وسنقف في وجه المبشّرين بالجحيم و"لو ضل العهد أو طار ولو خسرنا مقعد أو ربحنا مقعد" هذه الدار ستبقى مفتوحة أمام الجميع

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