أخبار عاجلة

النائب تيمور جنبلاط: المختارة ستبقى عنواناً لكلمة الحق وللحرية وللانفتاح وللنضال وسنقف في وجه المبشّرين بالجحيم و"لو ضل العهد أو طار ولو خسرنا مقعد أو ربحنا مقعد" هذه الدار ستبقى مفتوحة أمام الجميع

Lebanon 24
19-03-2022 | 04:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
تيمور جنبلاط: "لو ضل العهد أو طار دار المختارة ستبقى مفتوحة"
lebanon 24
19/03/2022 21:14:57 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب جنبلاط خلال الاحتفال بذكرى استشهاد كمال جنبلاط: سنقف في وجه المبشرين بالجحيم وسنبني مع الشرفاء هذا الوطن من جديد
lebanon 24
19/03/2022 21:14:57 Lebanon 24 Lebanon 24
لم يحضر في المختارة مع نجله تيمور.. أين وليد جنبلاط؟
lebanon 24
19/03/2022 21:14:57 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات "لبنان ٢٤": اجتماع ايجابي بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل والنائب الياس بو صعب انتهى باتفاق على ترشيح بو صعب للانتخابات عن المقعد الارثوذكسي في المتن.
lebanon 24
19/03/2022 21:14:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:20 | 2021-12-04
15:13 | 2022-03-19
14:52 | 2022-03-19
14:44 | 2022-03-19
14:41 | 2022-03-19
14:38 | 2022-03-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website