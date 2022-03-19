تيمور جنبلاط: حزب الكهرباء أطفأ لبنان والأمن الغذائي مهدّد ولنعد الى كمال جنبلاط والى مقاومة الفساد ونضاله في وجه المحتكرين ولنعد الى الانسان والانسانية

Lebanon 24