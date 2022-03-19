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وزير الثقافة عرض لعدم هدم الاهراءات فيما اللجنة الوزارية كانت قررت الهدم وإزاء تعدد الآراء قال ميقاتي إنه سيطلب من شركة خاصة إبداء الرأي بالموضوع

Lebanon 24
19-03-2022 | 05:02
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