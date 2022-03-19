أخبار عاجلة

رويترز: زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب شمال الجزائر

Lebanon 24
19-03-2022 | 06:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
زلزال بالبحر المتوسط بقوة 4.3 ريختر يضرب شمال مدينة دمياط المصرية (الشرق للأخبار)
lebanon 24
19/03/2022 21:16:49 Lebanon 24 Lebanon 24
زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال شرق اليونان (العربية)
lebanon 24
19/03/2022 21:16:49 Lebanon 24 Lebanon 24
زلزال بقوة 5.1 على مقياس ريختر يضرب الصين... هل من إصابات بشرية؟
lebanon 24
19/03/2022 21:16:49 Lebanon 24 Lebanon 24
زلزال بقوة 7.3 على مقياس ريختر يضرب اليابان... وتحذير من "تسونامي" (فيديو)
lebanon 24
19/03/2022 21:16:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:20 | 2021-12-04
15:13 | 2022-03-19
14:52 | 2022-03-19
14:44 | 2022-03-19
14:41 | 2022-03-19
14:38 | 2022-03-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website