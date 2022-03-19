9
o
بيروت
10
o
طرابلس
8
o
صور
10
o
جبيل
10
o
صيدا
10
o
جونية
6
o
النبطية
3
o
زحلة
3
o
بعلبك
9
o
بشري
10
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
بولندا تقترح على الاتحاد الأوروبي فرض "حظر شامل" على التجارة مع روسيا
Lebanon 24
19-03-2022
|
06:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
فرنسا: الاتحاد الأوروبي سيلغي وضع روسيا كدولة أكثر تفضيلا في مجال التجارة
Lebanon 24
فرنسا: الاتحاد الأوروبي سيلغي وضع روسيا كدولة أكثر تفضيلا في مجال التجارة
19/03/2022 21:17:25
19/03/2022 21:17:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"بوليتيكو" عن مسؤول أوروبي: لدى قادة الاتحاد الأوروبي أدلة موثوقة جدا على بحث الصين تقديم مساعدة عسكرية لروسيا
Lebanon 24
"بوليتيكو" عن مسؤول أوروبي: لدى قادة الاتحاد الأوروبي أدلة موثوقة جدا على بحث الصين تقديم مساعدة عسكرية لروسيا
19/03/2022 21:17:25
19/03/2022 21:17:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي "يدين" استمرار العملية العسكرية في أوكرانيا ويطالب روسيا بوقفها (الشرق)
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي "يدين" استمرار العملية العسكرية في أوكرانيا ويطالب روسيا بوقفها (الشرق)
19/03/2022 21:17:25
19/03/2022 21:17:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يحظر صادرات السيارات الفارهة والمشروبات الكحولية والإلكترونيات باهظة الثمن إلى روسيا (الشرق)
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يحظر صادرات السيارات الفارهة والمشروبات الكحولية والإلكترونيات باهظة الثمن إلى روسيا (الشرق)
19/03/2022 21:17:25
19/03/2022 21:17:25
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
طقس آذار الهدار تابع: موجة جليدية تضرب لبنان.. والمزيد من المنخفضات الجوية على الطريق!
Lebanon 24
طقس آذار الهدار تابع: موجة جليدية تضرب لبنان.. والمزيد من المنخفضات الجوية على الطريق!
01:35 | 2022-03-19
19/03/2022 01:35:50
Lebanon 24
Lebanon 24
جرحى في صفوف عدد من عناصر الجيش.. ما القصّة؟
Lebanon 24
جرحى في صفوف عدد من عناصر الجيش.. ما القصّة؟
16:01 | 2022-03-18
18/03/2022 04:01:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاصلة على "سعر ساعة لممارسة الجنس" توقع ببائعتي هوى
Lebanon 24
مفاصلة على "سعر ساعة لممارسة الجنس" توقع ببائعتي هوى
03:30 | 2022-03-19
19/03/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن البنزين.. مستجدات طارئة فما الجديد؟
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن البنزين.. مستجدات طارئة فما الجديد؟
12:20 | 2022-03-19
19/03/2022 12:20:20
Lebanon 24
Lebanon 24
برّي قد ينقذُ جنبلاط.. سقوط تحالفٍ واحد يغيّر المشهد كلّه!
Lebanon 24
برّي قد ينقذُ جنبلاط.. سقوط تحالفٍ واحد يغيّر المشهد كلّه!
07:00 | 2022-03-19
19/03/2022 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
10:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
15:13 | 2022-03-19
"لبنان24": فوز خليل كرم برئاسة الرابطة المارونيّة وجو عيسى الخوري بمنصب نائب الرئيس
14:52 | 2022-03-19
نائب وزير الخارجية الصيني: مع توسع الناتو يمكن لصاروخ أن يضرب الكرملين خلال 7 دقائق
14:44 | 2022-03-19
الخارجية الصينية: محاصرة دولة كبرى ونووية مثل روسيا سيترتب عليه تداعيات مروعة
14:41 | 2022-03-19
أوكرانيا: 228 قتيلا في كييف منذ بداية الهجوم الروسي
14:38 | 2022-03-19
مجلس الأمن القومي الأوكراني: سنتسلم المزيد من صواريخ جافلين وستينجر الأميركية خلال أيام
فيديو
صمم ليكون الأفضل في العالم: حاسب جديد من آسوس.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
صمم ليكون الأفضل في العالم: حاسب جديد من آسوس.. هذه مميزاته (فيديو)
06:00 | 2022-03-19
19/03/2022 21:17:25
Lebanon 24
Lebanon 24
إبنة كارلا حداد تُفاجئ والدتها مباشرة على الهواء.. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
Lebanon 24
إبنة كارلا حداد تُفاجئ والدتها مباشرة على الهواء.. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
03:00 | 2022-03-19
19/03/2022 21:17:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مسلسل رمضاني يجسد عملية هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع! (فيديو)
Lebanon 24
مسلسل رمضاني يجسد عملية هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع! (فيديو)
15:00 | 2022-03-18
19/03/2022 21:17:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact