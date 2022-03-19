أخبار عاجلة

العربية عن إعلام جزائري: لا خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال حسب المعاينة الأولية

Lebanon 24
19-03-2022 | 06:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
جهاز الطوارئ الأوكراني: لا خسائر بشرية جراء حريق محطة زابوريجيا النووية
lebanon 24
19/03/2022 21:17:34 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الدوما يبحث قانونا لمحاسبة وسائل الإعلام التي تنشر خسائر الجيش الروسي (العربية)
lebanon 24
19/03/2022 21:17:34 Lebanon 24 Lebanon 24
خسائر بشرية في استهداف أحد المباني في خاركيف (العربية)
lebanon 24
19/03/2022 21:17:34 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل 12 شخصا جراء الزلزال الذي ضرب غربي أفغانستان اليوم (العربية)
lebanon 24
19/03/2022 21:17:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:20 | 2021-12-04
15:13 | 2022-03-19
14:52 | 2022-03-19
14:44 | 2022-03-19
14:41 | 2022-03-19
14:38 | 2022-03-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website