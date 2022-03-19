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ميقاتي: نحنُ فريق عمل متجانس في مجلس الوزراء ونبحث مع مختلف الأطراف للخروج من الأزمة التي نعيشها

Lebanon 24
19-03-2022 | 07:19
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