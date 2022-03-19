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ميقاتي: أكثر من 90% من أموال المودعين ستكون محفوظة لدى الدولة اللبنانية وستُدفع

Lebanon 24
19-03-2022 | 07:23
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