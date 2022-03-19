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ميقاتي: الحكومة لم تجتمع لحماية المصارف بل كان الهدف هو وضع المسار القضائي على الطريق الصحيح وحفظ حقوق صغار المودعين

Lebanon 24
19-03-2022 | 07:26
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