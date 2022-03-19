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وزير الدفاع البريطاني: لن نتوقف عن تزويد أوكرانيا بالأسلحة وينبغي تعزيز أمن الجناح الشرقي للنيتو

Lebanon 24
19-03-2022 | 07:34
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