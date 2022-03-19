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أخبار عاجلة
الأمم المتحدة تتحدث عن مقتل 847 مدنيا في أوكرانيا منذ بداية الهجوم الروسي
Lebanon 24
19-03-2022
|
13:14
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