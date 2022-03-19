أخبار عاجلة

مسؤول في الاتحاد الأوروبي: روسيا قد تستخدم أسلحة دمار شامل مع استمرار صمود قوات أوكرانيا

Lebanon 24
19-03-2022 | 15:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: روسيا حشدت قواتها على حدود أوكرانيا بشكل كبير
lebanon 24
20/03/2022 08:30:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي "يدين" استمرار العملية العسكرية في أوكرانيا ويطالب روسيا بوقفها (الشرق)
lebanon 24
20/03/2022 08:30:21 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي يدعو الصين للعب دور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا
lebanon 24
20/03/2022 08:30:21 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثل الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة: ندعو روسيا لوقف القتال وسحب قواتها من أوكرانيا بشكل فوري (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
20/03/2022 08:30:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:20 | 2021-12-04
02:27 | 2022-03-20
02:12 | 2022-03-20
01:58 | 2022-03-20
01:51 | 2022-03-20
01:36 | 2022-03-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website