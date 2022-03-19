أخبار عاجلة

وزير النفط الإيراني: نستهدف تصدير 1.4 مليون برميل يوميا من الخام

Lebanon 24
19-03-2022 | 16:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: الولايات المتحدة استوردت في عام 2020 ما يقارب 700 ألف برميل من النفط الخام و المنتجات البتروكيماوية الروسية يوميا (الحرة)
lebanon 24
20/03/2022 08:30:40 Lebanon 24 Lebanon 24
بلومبيرغ: استئناف تصدير النفط الإيراني قد يساعد على تخفيض أسعار النفط الخام (الجزيرة)
lebanon 24
20/03/2022 08:30:40 Lebanon 24 Lebanon 24
في فنزويلا... الإنتاج النفطي يقترب من عتبة المليون برميل يوميا
lebanon 24
20/03/2022 08:30:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الطاقة: 3 ملايين برميل يوميا من النفط الروسي قد تتوقف
lebanon 24
20/03/2022 08:30:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:20 | 2021-12-04
02:27 | 2022-03-20
02:12 | 2022-03-20
01:58 | 2022-03-20
01:51 | 2022-03-20
01:36 | 2022-03-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website