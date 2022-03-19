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نيويورك تايمز نقلا عن مصادر: واشنطن اقترحت على تركيا تسليم منظومة S-400 الروسية إلى أوكرانيا مقابل إعادة أنقرة لبرنامج F-35

Lebanon 24
19-03-2022 | 16:44
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