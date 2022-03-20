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وزارة الدفاع الأوكرانية: أسقطنا 3 مروحيات للقوات الروسية ليلة أمس وقضينا على فرقة الإنزال المظلي التي هاجمت كييف
Lebanon 24
20-03-2022
|
01:58
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