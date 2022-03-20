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روسيا: حوالي 11 ألف لاجئ أوكراني وصلوا إلى شبه جزيرة القرم خلال الـ4 أيام الماضية

Lebanon 24
20-03-2022 | 03:19
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