11
o
بيروت
13
o
طرابلس
10
o
صور
12
o
جبيل
11
o
صيدا
12
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
10
o
بشري
12
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
روسيا: حوالي 11 ألف لاجئ أوكراني وصلوا إلى شبه جزيرة القرم خلال الـ4 أيام الماضية
Lebanon 24
20-03-2022
|
03:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
الدفاع الروسية: أكثر من ٤٨ ألف أوكراني وأجنبي طلبوا من موسكو إجلاءهم إلى روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية (الجزيرة)
Lebanon 24
الدفاع الروسية: أكثر من ٤٨ ألف أوكراني وأجنبي طلبوا من موسكو إجلاءهم إلى روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية (الجزيرة)
20/03/2022 13:01:13
20/03/2022 13:01:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مستشار رئيس الوزراء البولندي: 106 آلاف لاجئ أوكراني دخلوا بلادنا خلال 24 ساعة الماضية وهو أعلى عدد منذ 10 أيام
Lebanon 24
مستشار رئيس الوزراء البولندي: 106 آلاف لاجئ أوكراني دخلوا بلادنا خلال 24 ساعة الماضية وهو أعلى عدد منذ 10 أيام
20/03/2022 13:01:13
20/03/2022 13:01:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الانفصاليون الموالون لروسيا في دونيتسك: الجيش الأوكراني خرق وقف إطلاق النار 66 مرة خلال 24 ساعة الماضية (الجزيرة)
Lebanon 24
الانفصاليون الموالون لروسيا في دونيتسك: الجيش الأوكراني خرق وقف إطلاق النار 66 مرة خلال 24 ساعة الماضية (الجزيرة)
20/03/2022 13:01:13
20/03/2022 13:01:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة: أكثر من 660 ألف لاجئ فروا من أوكرانيا خلال 6 أيام
Lebanon 24
الأمم المتحدة: أكثر من 660 ألف لاجئ فروا من أوكرانيا خلال 6 أيام
20/03/2022 13:01:13
20/03/2022 13:01:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
خبرٌ مهم عن البنزين.. مستجدات طارئة فما الجديد؟
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن البنزين.. مستجدات طارئة فما الجديد؟
12:20 | 2022-03-19
19/03/2022 12:20:20
Lebanon 24
Lebanon 24
محاميه يرفع النقاب عنها.. كلمات قالها ميشال مكتّف قبل وفاته بساعات
Lebanon 24
محاميه يرفع النقاب عنها.. كلمات قالها ميشال مكتّف قبل وفاته بساعات
17:01 | 2022-03-19
19/03/2022 05:01:05
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما فعله فنان لبناني مشهور قبل الدخول إلى استديو الـ"أم تي في"... والجمهور يسأل: "شو فايت على الحرب؟" (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما فعله فنان لبناني مشهور قبل الدخول إلى استديو الـ"أم تي في"... والجمهور يسأل: "شو فايت على الحرب؟" (فيديو)
01:46 | 2022-03-20
20/03/2022 01:46:21
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر وفاة أنطوان كرباج ينفيه نجله.. ماذا قال؟
Lebanon 24
خبر وفاة أنطوان كرباج ينفيه نجله.. ماذا قال؟
13:31 | 2022-03-19
19/03/2022 01:31:04
Lebanon 24
Lebanon 24
عمرها أكثر من 30 عاماً.. صورة قديمة ونادرة لنبيه برّي مع أحد النواب
Lebanon 24
عمرها أكثر من 30 عاماً.. صورة قديمة ونادرة لنبيه برّي مع أحد النواب
15:37 | 2022-03-19
19/03/2022 03:37:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
10:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
06:58 | 2022-03-20
طريق ضهر البيدر سالكة أمام جميع المركبات (التحكم المروري)
06:55 | 2022-03-20
رويترز عن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن: نجري مناقشات بشأن هدنة محتملة خلال شهر رمضان (الجزيرة)
06:45 | 2022-03-20
وزارة الطاقة السعودية: هجمات الحوثي لم تسفر عن أي إصابات أو وفيات (العربية)
06:39 | 2022-03-20
وزارة الطاقة السعودية تندد بتعرض عدد من المرافق في مواقع مختلفة بالمملكة لهجمات بمسيرات (العربية)
06:34 | 2022-03-20
ارتفاع حصيلة قتلى عملية الدهس في بلجيكا إلى 6 (العربية)
فيديو
رسالة ضابط أوكراني لبايدن وماكرون: يموت الأطفال وكبار السن (فيديو)
Lebanon 24
رسالة ضابط أوكراني لبايدن وماكرون: يموت الأطفال وكبار السن (فيديو)
04:00 | 2022-03-20
20/03/2022 13:01:13
Lebanon 24
Lebanon 24
صمم ليكون الأفضل في العالم: حاسب جديد من آسوس.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
صمم ليكون الأفضل في العالم: حاسب جديد من آسوس.. هذه مميزاته (فيديو)
06:00 | 2022-03-19
20/03/2022 13:01:13
Lebanon 24
Lebanon 24
إبنة كارلا حداد تُفاجئ والدتها مباشرة على الهواء.. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
Lebanon 24
إبنة كارلا حداد تُفاجئ والدتها مباشرة على الهواء.. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
03:00 | 2022-03-19
20/03/2022 13:01:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact