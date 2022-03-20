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نائبة رئيس الوزراء الأوكراني: الاتفاق على فتح 7 ممرات أحدها من ماريوبول لإجلاء المدنيين وتسليم مساعدات

Lebanon 24
20-03-2022 | 03:48
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