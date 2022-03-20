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الراعي للـ"أم تي في": السيسي يحب لبنان واللبنانيين وقد شكرته على الجسر الجوي الذي أنشأه بعد انفجار المرفأ ممّا يعبّر عن محبته وعلى فتح أبواب مصر للبنانيين وعلى مواقفه الداعمة دائماً للبنان

Lebanon 24
20-03-2022 | 05:54
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