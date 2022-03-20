أخبار عاجلة

"الجزيرة" نقلاً عن وكالة الأنباء القطرية: أمير قطر يبحث مع نائب المستشار الألماني تعزيز العلاقات الثنائية لا سيما في مجال الطاقة

Lebanon 24
20-03-2022 | 06:03
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وكالة تاس عن نائب وزير الخارجية الروسي: موسكو ستنشر قريبا قوائم عقوبات ردا على العقوبات الأميركية (الجزيرة)
lebanon 24
20/03/2022 16:55:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد يبحث هاتفيًّا مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن العلاقات الثنائية
lebanon 24
20/03/2022 16:55:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية القطري يلتقي نظيره الأميركي على هامش مؤتمر ميونخ للأمن ويناقشان تعزيز العلاقات بين البلدين (الجزيرة)
lebanon 24
20/03/2022 16:55:11 Lebanon 24 Lebanon 24
أمير قطر يستقبل وزير خارجية إيران ويبحثان تعزيز العلاقات والقضايا الإقليمية (العربية)
lebanon 24
20/03/2022 16:55:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:20 | 2021-12-04
10:54 | 2022-03-20
10:53 | 2022-03-20
10:47 | 2022-03-20
10:27 | 2022-03-20
10:22 | 2022-03-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website