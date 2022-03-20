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أفغانستان: حركة "طالبان" تحظر رسمياً العلم الأفغاني "ثلاثي الألوان" وتفرض رفع العلم الأبيض في المراكز الحكومية والأماكن العامة (الميادين)

Lebanon 24
20-03-2022 | 06:24
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