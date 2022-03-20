أخبار عاجلة

الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي يجدد الدعوة إلى التفاوض للتوصل إلى حل سلمي (الحرة)

Lebanon 24
20-03-2022 | 07:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
ولي عهد أبوظبي يؤكد للرئيس الأوكراني أهمية إيجاد الحلول السلمية عبر التفاوض والحوار والتفاهم (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
20/03/2022 16:57:19 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار الرئيس الأوكراني: موقف الرئيس زيلنسكي من المفاوضات حاسم في عدم تقديم تنازلات تقوض وحدة أراضينا (الجزيرة)
lebanon 24
20/03/2022 16:57:19 Lebanon 24 Lebanon 24
بو حبيب: لبنان يطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بالعمل على تعزيز فرص التفاوض للتوصل الى حل سلمي للنزاع بين روسيا وأوكرانيا
lebanon 24
20/03/2022 16:57:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأوكراني: نستعد للجولة الثانية من المفاوضات حال عودة هيئة التفاوض الأوكرانية ومناقشة ما جرى معها
lebanon 24
20/03/2022 16:57:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:20 | 2021-12-04
10:54 | 2022-03-20
10:53 | 2022-03-20
10:47 | 2022-03-20
10:27 | 2022-03-20
10:22 | 2022-03-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website