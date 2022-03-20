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أخبار عاجلة
الخارجية الصينية: على الناتو أن يلتزم بالامتناع عن التوسع شرقا (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
20-03-2022
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08:00
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