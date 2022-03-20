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مسؤول بالبنتاغون لـ"سكاي نيوز عربية": سلوفاكيا تسلمت دفعة من منظومة باتريوت تمهيدا لنقل أس 300 لكييف (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
20-03-2022 | 10:47
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