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الرئيس عون من روما: المسيحية في لبنان ليست بخطر وأتطلع الى هذه الزيارة كبارقة امل لتؤكد ان لبنان ليس بزائل وسيبقى رغم الصعاب نموذجا للعيش معا

Lebanon 24
20-03-2022 | 11:19
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