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وسائل إعلام إسرائيلية: أصيب شرطيان بجروح متوسطة وخفيفة في عملية الطعن التي وقعت في حي رأس العامود في القدس الشرقية المحتلة (الميادين)

Lebanon 24
20-03-2022 | 11:47
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