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الشرطة الإسرائيلية تعلن إصابة ضابطين وشخص آخر خلال عملية طعن بالقدس (العربية)

Lebanon 24
20-03-2022 | 11:52
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