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وزير الخارجية الإسرائيلي يدين الهجوم الروسي على أوكرانيا ويشدد على مواصلة مساعدة الشعب الأوكراني

Lebanon 24
20-03-2022 | 13:35
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