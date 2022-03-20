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أخبار عاجلة
الرئيس الأوكراني: خاطبت اليوم الكنيست باسم الشعب الأوكراني وأعتقد أن الشعب اليهودي تفهم خطابي
Lebanon 24
20-03-2022
|
19:10
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