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الرئيس التونسي: سيتم إشراك الجميع في إبداء آرائهم ومواقفهم بالنسبة للنظام السياسي المقبل للبلاد

Lebanon 24
20-03-2022 | 20:00
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"لبنان٢٤": الرئيس سعد الحريري يترأس عند الساعة 4 اجتماعاً لكتلة "المستقبل" النيابية، وسيكون هناك نقاش مستفيض عن الانتخابات النيابية، وسيتم وضع تصور للمرحلة المقبلة المرتبطة ب"التيار".
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lebanon 24
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